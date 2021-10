Ostatnie pożegnanie ofiary nożownika. Rodzina ma specjalną prośbę

Do ataku nożownika w Oleśnicy doszło przed niemal dwoma tygodniami. 15 października w godzinach wieczornych 37-letni Norbert R. sięgnął po nóż i zaatakował małżeństwo na jednej z ulic. Wcześniej doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, bo R. opluł samochód należący do pary.