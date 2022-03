Atak na szpital w Mariupolu. Poruszający komentarz Owsiaka

Wojska rosyjskie zbombardowały szpital dziecięcy w Mariupolu na południu Ukrainy. Budynek szpitala, gdzie jeszcze niedawno leczono dzieci, jest całkowicie zniszczony. Zdarzenie komentował w programie specjalnym WP prezes fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. - Mówimy każdej wojnie: nie. Bo każde spięcie budzi nienawiść. Przed tym się bronimy, przed tym ja się bronię. To, co widzimy, jest jednoznacznie. To rozpaczliwa sytuacja. Robię wszystko, by nie kierowała mną tylko i wyłącznie nienawiść. Od tego jest granica cienka, sekundowa, minimalna - mówił Owsiak. - Czy to ma oznaczać, że jeżeli spotkam tutaj, w Polsce, Rosjanina, to wybuchnę na niego, przełożę na niego całą nienawiść? Jest to absolutnie jednoznaczne ludobójstwo. Nie ma dwóch zdań - podkreślił. - Jest nienawiść. Trudno, żeby nie było, jak widzimy zbombardowany szpital. Szpital, który już się nie odbuduje - dodał Owsiak.