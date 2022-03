Atak na posterunek przy granicy z Białorusią. Żołnierz uderzony kamieniem

We wtorek 8 marca Straż Graniczna odnotowała, że siedemnastu uchodźców próbowało nielegalnie przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią. Było to 8 osób z Kuby, 5 osób z Syrii, 1 osoba z Gwinei, 1 osoba z Kamerunu, 1 osoba z Senegalu i 1 osoba z Jemenu.