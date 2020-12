Atak na polskie sklepy w Holandii. Kim są właściciele sklepów?

Do eksplozji doszło we wtorek rano w dwóch sklepach. Jeden położony jest w Aalsmeer, drugi w Heeswijk-Dinther. To miasta oddalone od siebie o sto kilometrów. Według Google Maps taką trasę można przebyć autem w godzinę i dwadzieścia minut. To mniej więcej tyle czasu, ile minęło między jedną a drugą eksplozją.