Elżbieta Witek atakuje Holandię. "Nie będziemy chłopcem do bicia"

Marszałek Sejmu wyraziła "zdumienie" i "rozczarowanie" przyjęciem przez izbę niższą holenderskiego parlamentu wniosku ws .skargi przeciwko Polsce do TSUE.

Według Witek Holandia ma pozwalać na wyprowadzanie miliardów euro, które zamiast trafiać do budżetu UE, lądują w rajach podatkowych. List w tej sprawie marszałek przekazała ambasador Królestwa Niderlandów. To kolejny głos polskich polityków ws. Holandii. W poniedziałek w podobnym tonie wypowiadali się wiceministrowie Sebastian Kaleta , Janusz Kowalski oraz eurodeputowany Dominik Tarczyński. Przekazali oni Ministerstwu Sprawiedliwości raport, który ma obnażać luki holenderskiego fiskusa.

To odpowiedź na uchwałę, którą 1 grudnia przyjęła izba niższa holenderskiego parlamentu. Wzywa ona w niej swój rząd do podjęcia kroków w celu postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Holendrom nie podoba się to, że Polska wciąż nie wytłumaczyła się w sposób zadowalający z powołania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.