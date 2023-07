Atak na most Krymski. Generał Polko nie ma wątpliwości. "Wkrótce dojdzie do ponownego ataku"

Kolejne uderzenie w most Krymski. Wojskowi eksperci nie mają wątpliwości, że za poniedziałkowym atakiem na Krymie stoją Ukraińcy. W programie Newsroom Wirtualnej Polski, gen. Roman Polko zaznaczył, że Ukraińcy nie osiągnęli jeszcze swoich celów wobec Krymu, ale drugi atak na most w ciągu kilku miesięcy świadczy o przygotowywaniu się do operacji specjalnej na szeroką skalę w tym miejscu. Według byłego wojskowego, Kijów na razie testuje stronę rosyjską pod względem procedur obronności mostu Krymskiego i niewykluczone, że na przestrzeni kolejnych tygodni dojdzie do ponownego ataku, o znacznie większej sile, co gen. Polko wytłumaczył w programie Newsroom. - Lekkie zniszczenia, wstrzymanie ruchu na jakiś czas, to jednak nie jest to, o co Ukraińcom chodziło. Żeby zablokować tę przeprawę, potrzebna jest dobra akcja, działanie wielokierunkowe, być może drony dla zmylenia, a może uderzenie rakietowe. Myślę, że Ukraińcy budują koncepcje, by ten most raz na zawsze zniszczyć - podsumował gen. Polko.