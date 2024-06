Atak na most Krymski? Gen. Skrzypczak: bez wpływu, znaczenie tylko symboliczne

- Jeśli Ukraińcy zniszczą most Krymski, to będzie policzek dla Putina, bo to jego most, jego mostek. Ale jeśli chodzi o położenie armii rosyjskiej, to nie zmieni to nic. Most, jego zniszczenie, nie ma strategicznego znaczenia dla Rosjan, ma prestiżowe znaczenie dla armii ukraińskiej - podkreśla ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską.