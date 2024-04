Atak na Izrael. Co dalej z Ukrainą? Wiceszef MSZ komentuje

Szef MSZ Radosław Sikorski pogratulował Izraelowi skutecznej obrony przed atakiem Iranu. Zaapelował do USA o odblokowanie pomocy dla Izraela i Ukrainy, której rezerwy są na wyczerpaniu. - Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami w Unii Europejskiej i Ukrainą. Pan minister Sikorski czyni ogromne starania, by wszystkie koalicje, które powstały, amunicyjna, pancerna i inne, były skuteczne - mówił w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. - Wiemy o przekazaniu przez Niemcy baterii Patriot. Wydaje mi się, że kraje Unii Europejskiej i demokratycznego zrozumiały, że trzeba zatrzymać terroryzm. On nie tylko ma dziś twarz islamskich bojowników, ale też Władimira Putina. Musimy dbać o przestrzeganie prawa humanitarnego: dostarczać pomoc humanitarną oraz zawieszenia broni i współistnienia dwóch państw: Izraela i Palestyny. Musimy tu i teraz udzielić wsparcia Ukrainie. Możliwości przemysłu zbrojeniowego są ograniczone. Nie może dojść do sytuacji, w której broń, która ze świata miała trafić do Ukrainy, trafi do Izraela. Na tym zależy Putinowi. Mam nadzieję, że tego unikniemy i że pokojowa presja na Izrael, by skonsumował zwycięstwo obronne na Izrael i nie eskalował, wywrze pozytywny skutek - dodał.

