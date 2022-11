Atak hakerów na szpital. Wszystkie systemy bez zasilania. RCB wyjaśnia

Po cyberataku na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zdecydowano się na wyłączenie wszystkich systemów informatycznych. - Niestety nie jest to pierwszy szpital, który padł ofiarą takiego ataku. Można też ubolewać, że z braku, pieniędzy i wiedzy o skutkach tak ważne instytucje nie są właściwie zabezpieczone - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr inż. Witold Skomra - szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jak wyjaśnił, szpitala atakowane są dla wrażliwych danych, za odzyskanie których można żądać okupu. Przedstawiciel RCB odniósł się też do problemu braku schronów w polskich miastach. Skomra zaznaczył, że NATO zrezygnowało przed laty od takiej metody zbiorowej ochrony ludności, a tylko Dania i Finlandia utrzymują schrony we właściwym stanie technicznych. Ekspert wskazał również, że mieszkanie z obowiązkowym schronem byłoby droższe. Więcej w materiale wideo.