AstraZeneca. Ruszają szczepienia osób w wieku 69 lat

Na temat Narodowego Programu Szczepień wypowiedzieli się w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wygląda to w tej chwili w ten sposób, że jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych, populacyjnych szczepień. Więc, w pewnym uproszczeniu, spada na koniec kolejki. To jest dokładnie taka decyzja" - powiedział Dworczyk o osobach, które rezygnują ze szczepienia AstraZeneką.