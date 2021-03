AstraZeneca prześwietlona. Szczepić się? Zdecydowana odpowiedź

Krzysztof Łanda był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Lekarz pytany był m.in. o szczepionki na COVID-19 AstraZeneca. - Ktoś tu zrobił dużą krzywdę osobom nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Być może to rzeczywiście jest walka koncernów o rynek. Ja bardziej przypuszczam, że to nie chodzi o spiskową teorię dziejów - przekazał rozmówca Agnieszki Kopacz i dodał, że według niego jakiś dziennikarz popełnił niechcący błąd, pisząc bezsensowny artykuł. - Epidemia fake newsa rozlała się po świecie - wyjaśnił były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. - Szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna i dobrze przebadana - dodał lekarz. Ona (szczepionka AstraZeneca - przyp. red.) jest trochę mniej skuteczna jeśli chodzi o zapobieganie zakażeniom koronawirusem w porównaniu do innych szczepionek - przekazał gość WP i zaznaczył, że preparat brytyjsko-szwedzkiego koncernu farmaceutycznego ma dobry profil bezpieczeństwa i zapobiega ciężkiemu przebiegowi COVID-19.

Rozwiń