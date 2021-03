AstraZeneca. Ktoś odmówił szczepienia na koronawirusa? Konsekwencje nieubłagane

AstraZeneca jest szczepionką w pełni bezpieczną – zakomunikowała Europejska Agencja ds. Leków. Mimo to zdarzają się przypadki, że osoby zarejestrowane na szczepienie preparatem rezygnują z tej możliwości w ostatniej chwili. W takich przypadkach trafią na koniec kolejki do szczepienia. – Jeżeli decydujemy się na szczepienie to umożliwmy innym osobom, żeby się zaszczepiły. Jeżeli rezygnujemy ze szczepienia to zgłośmy to, jeżeli mamy wątpliwości. Tak, aby inne osoby mogły skorzystać z tego dobrodziejstwa i się zaszczepić – mówił w programie "Newsroom" WP Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. – Stąd też taka decyzja rządu związana z tym, aby właśnie te osoby, które zrezygnowały ze szczepienia w ostatnim momencie będąc już w przychodni, gdzie nie da się wywołać innej osoby z listy kolejkowej, w tej sytuacji były na końcu – zaznacza.

