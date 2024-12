Tajemnicza deklaracja Zacharowej. Chodzi o Asada

Zacharowa na tle informacji o przybyciu Asada do Moskwy ironicznie zapytała, czy Reuters zaprzeczy jego doniesieniom o jego "prawdopodobnej śmierci".

Syryjski dyktator Baszar al-Asad i jego rodzina uciekli z Damaszku do Rosji, gdzie otrzymali azyl humanitarny – podały rosyjskie media państwowe, powołując się na źródła na Kremlu. Rebelianci przejęli kontrolę nad stolicą w niedzielę rano, kończąc rządy Asada.

W nocy z soboty na niedzielę świat obiegły informacje, że Asad opuścił Damaszek samolotem w nieznanym kierunku, co stało się przedmiotem spekulacji. Agencja Reutera sugerowała, że samolot mógł zostać strącony lub ulec katastrofie. Według Flightradar, maszyna wyleciała z Damaszku, zmieniła kurs nad syryjskim wybrzeżem, a następnie zniknęła z radarów.

W niedzielę rosyjskie MSZ potwierdziło, że Asad ustąpił z urzędu, opuszczając Syrię, i wezwał do pokojowego przekazania władzy. Już wcześniej media donosiły, że rodzina Asada wyjechała do Rosji, gdzie miała kupić luksusowe nieruchomości.

Asad był prezydentem Syrii od 2000 r., przejmując władzę po ojcu, Hafizie al-Asadzie. Rządy klanu Asadów charakteryzowały się autorytaryzmem i brutalnym tłumieniem opozycji. W 2011 r., na fali arabskiej wiosny, w kraju wybuchły antyrządowe protesty, które przerodziły się w wojnę domową, pochłaniającą ponad pół miliona ofiar. Dzięki wsparciu Rosji i Iranu Asadowi udało się odzyskać kontrolę nad większością kraju, jednak ostatnia ofensywa rebeliantów doprowadziła do upadku jego reżimu.

Upadek Asada jest poważnym ciosem dla Rosji, która wspierała go, by potwierdzić swoją pozycję światowego mocarstwa – podkreśliła BBC. Asad był kluczowym sojusznikiem Moskwy na Bliskim Wschodzie, a syryjskie bazy służyły do promowania rosyjskich wpływów w Azji i Afryce.