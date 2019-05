Artur Ligęska więziony w Emiratach Arabskich jest w Polsce. Zabrał głos, bardzo się zmienił

Trafił do więzienia w Emiratach Arabskich, został skazany na dożywocie. Od kilku dni Artur Ligęska jest w Polsce. Jak sam podkreśla, został uniewinniony i zwolniony z więzienia jeszcze przed zakończeniem procesu apelacji. Mamy też jego nowe zdjęcie.

Ostrzegł też przed oszustami. "Podkreślam, że jest to jedyny prawdziwy komentarz do całej sprawy i bardzo proszę o niepowielanie nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji" - zaznaczył Ligęska.

Jak trafił do więzienia? Według Ligęski i jego bliskich, wyleciał do Dubaju w październiku 2017 roku. Po koniec kwietnia chciał wyruszyć do Europy, ale na lotnisku w Dubaju usłyszał "Wróć do domu i zastanów się". Tego samego dnia został aresztowany. Powód? Posiadanie narkotyków, których przy nim nie znaleziono, a ich obecności w jego organizmie późniejsze testy nie wykazały.