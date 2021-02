Artur Dziambor z Konfederacji odpowiada Januszowi Kowalskiemu. Nawet się nie zawahał

Janusz Kowalski, do niedawna wiceminister aktywów państwowych, powiedział w Radiu Zet, że "jest zwolennikiem współpracy z Konfederacją". Co na to poseł tego ugrupowania Artur Dziambor? - Pan Janusz Kowalski ma swoje zalety. On dosyć dużo rzeczy wywalczył dla nas i też dość mocno się stawiał w kierunkach, z którymi ja się zgadzam - komentował w programie "Tłit". Po chwili dodał: "Nie ma takich planów, ale bardzo miło, że pan Kowalski tak powiedział. Oczywiście jeżeli chciałby współpracować z Konfederacją, to ja zaznaczę, że nie pozwoliliśmy sobie zagłosować za ani jednym podatkiem, składką, daniną, opłatą, a Solidarna Polska solidarnie z PiS-em głosuje za wszystkimi takimi. Jest jeszcze czas na odkupienie, będą głosowania, zobaczymy, jak to będzie".

