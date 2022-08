Armia Kijowa zachwycona kanadyjskim sprzętem. To przełom na polu bitwy

Strona "Defence of Ukraine" udostępniła na Twitterze kolejne wideo ukraińskich żołnierzy w akcji. Tym razem nagranie ukazuje wozy bojowe kanadyjskiej produkcji HUSKY, które dotarły na front z Kanady jeszcze w połowie kwietnia. Dzięki nim, armia Kijowa może sprawniej działać na polu bitwy. Pojazd jest opancerzony i wyposażony w działko z karabinem maszynowym. Co ciekawe, posiada również zdolność pływania poprzez wbudowane dwa pędniki strumieniowe. Od dłuższego czasu wykorzystywany jest do walk we wschodniej Ukrainie. Wojsko szybciej transportuje wozami HUSKY żołnierzy do wyznaczonych misji. Służą one również do przewozu rannych czy ewakuacji. Zdaniem jednego z Ukraińców, większa ilość takiego sprzętu pozwoliłaby odnosić znaczące sukcesy w trakcie wojny z Rosją.