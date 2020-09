Armenia i Azerbejdżan walczą o Górski Karabach. Wojna może zmienić się dżihad

Z drugiej strony konfliktu pojawiają się relacje, że muzułmańscy bojownicy jadą wyzwolić Górski Karabach z okupacji. Według agencji Armenpress już w sierpniu organizacja o nazwie Tabuk z Azerbejdżanu wypowiedziała "świętą wojnę o wyzwolenie Górnego Karabachu". Wezwała wiernych Azerów do przyłączenia się do "dżihadu przeciwko ormiańskim agresorom".

Konflikt Armenia - Azerbejdżan. "Wojna religijna będzie katastrofą"

- Do relacji należy podchodzić z ostrożnością. Jednak scenariusz, w którym politykom uda się wzniecić konflikt na tle religijnym będzie, katastrofą - ocenia w rozmowie Wirtualną Polską Petros Tovmasyan Ormianin, mieszkający w Gliwicach. - Do tej pory konflikt nie miał takiego charakteru. Azerscy muzułmanie nie są radykałami, podobnie Ormianie, będący najstarszym narodem chrześcijańskim - dodaje.

- Jestem przerażony relacjami z mojego kraju i tym, jak eskalują emocje. Moi kuzyni, 20 i 30-latkowie, już zgłosili się do centrów rekrutacyjnych jako rezerwiści, którzy mogą być zmobilizowani do toczących się walk. W Erywaniu wszyscy mówią, że trzeba bronić "naszej młodszej siostry", jak nazywany jest Górski Karabach - zwierza się rozmówca WP.

- Ci młodzi ludzie za chwilę spotkają się z brutalną rzeczywistością. W Karabachu nie ma frontu. To skomplikowany górski teren, gdzie oddziały mogą spotykać się przypadkowo. Widzimy, że do akcji weszły drony, ciężka artyleria, rakiety i czołgi - opowiada.

Aleksander Kwaśniewski o Jarosławie Kaczyńskim: nie zapomina i nie wybacza

Armenia kontra Azerbejdżan. O co chodzi w sporze o Górski Karabach?

Górski Karabach to enklawa należąca formalnie do Azerbejdżanu. Jest zamieszkiwana i kontrolowana przez Ormian, którzy w 1992 roku ogłosili niepodległość Republiki Górskiego Karabachu. W latach 1992-1994 wojna o ten teren kosztowała życie 30 tys. osób. Mimo ogłoszenia zawieszenia broni w granicznych incydentach rokrocznie ginęło kilkadziesiąt osób.

- Trwający latami stan niepewności wokół zawieszenia broni w konflikcie o Górski Karabach zarówno politycy Armenii, jak i Azerbejdżanu, wykorzystywali do jednoczenia wokół siebie zwolenników. Był to też dobry pretekst do wydawania ogromnych sum na zbrojenia. Usprawiedliwiania kryzysów gospodarczych i tak dalej - tłumaczy Petros Tovmasyan. - Azerbejdżan korzysta ze wsparcia militarnego Turcji, zaś Armenia jest złączona sojuszem militarnym z Rosją. Odnowiony konflikt będzie więc polityczną próbą sił pomiędzy tymi mocarstwami - dodaje.