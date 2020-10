Armenia i Azerbejdżan walczą o Górski Karabach. Odwet na cywilach

Armenia ostrzelała w niedzielę drugie co do wielkości miasto Azerbejdżanu, Gandżę, gdzie znajduje się wojskowe lotnisko. To odpowiedź na trwający od kilku dni podobny ostrzał ze strony sił Azerbejdżanu, nakierowany na miasto Stepankert. Ósmy dzień wojny przyniósł ofiary wśród cywilów.

Azerbejdżan, miasto Gandża po ostrzale rakietami wojsk armeńskich. (Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu, Fot: MOD)