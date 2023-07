Arłukowicz nie wytrzymał. "Panie ministrze, proszę się trzymać poręczy"

Poseł PiS Marcin Horała odpowiedział, że "PO odgrywająca skecz 'Polska dla Polaków' (…), to jest coś, co nadaje się tylko do kabaretu, a nie do poważnej dyskusji". - Wiemy jaka jest różnica zdań w tym względzie między PiS a Platformą Obywatelską. To zostało wielokrotnie potwierdzone czynami, tym, kto na przykład się zgadzał na przymusową alokację do Polski tak zwanych uchodźców, a kto to zablokował - stwierdził .