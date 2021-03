Arkadiusz Mularczyk znów o reparacjach. Włodzimierz Czarzasty ma propozycję

"To kpina z praworządności, z poszanowania elementarnych praw podstawowych, godności" - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", odnosząc się do podanej przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych kwoty 2 mld euro rekompensat, jakie Niemcy wypłaciły Polsce za II wojnę światową. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)? - To, co robi PiS z tymi reparacjami, to jest kpina z Polaków. Mam propozycję dla PiS-u - załatwcie to. Nie mówcie o tym, tylko załatwcie to. Doprowadźcie do tego, żeby Niemcy zapłaciły Polsce reparacje takie, jakie uważacie. I ściągnijcie wrak samolotu, który się rozbił pod Smoleńskiem - komentował w programie "Tłit". - Takie "pohukiwania" pana Mularczyka nic nie są warte. Panie Mularczyk, niech pan to załatwi. Niech pan pojedzie, niech pan się spotka z kanclerz Niemiec, niech pan powie: jesteście nam winni. Niech pan do tego doprowadzi. A nie pan bezradnie wspomina, w momecie gdy PiS ma gorsze notowania, o tym, że pan to załatwi - kontynuował Czarzasty. - Jeśli pan uważa, że Niemcy są winne Polsce jeszcze pieniądze, to do roboty, panie Mularczyk, a nie bzdury opowiadać - podsumował.

