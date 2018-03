Arkadiusz Mularczyk chce jechać do Bundetsagu. Przypomnieć Niemcom o ich długu wobec Polski

Szef parlamentarnego zespołu ds. reparacji wojennych wystosuje do marszałka Sejmu wniosek o zorganizowanie wizyty w Bundestagu. Arkadiusz Mularczyk chce przypomnieć Niemcom o długu, jaki mają wobec Polski.

Po co szef zespołu ds. reparacji chce jechać do Niemiec? By przypomnieć im o długu, jaki mają wobec Polski. - To są kwoty, które poruszają się w kręgu bilionów złotych odszkodowań, które Niemcy powinni Polsce zapłacić - podkreślił poseł.