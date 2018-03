Argentyńskie media zalane tekstami o antysemityzmie Polaków. Wszystko przez jeden pozew

Takiego obrotu sprawy działacze Reduty Dobrego Imienia chyba się nie spodziewali. Po tym, jak pozwali argentyński portal Pagina12, tamtejsze media w geście solidarności zaczęły przedrukowywać inkryminowany tekst.

Reduta Dobrego Imienia spróbowała zyskać rozgłos przy okazji wejścia w życie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o IPN. Ogłoszno , że organizacja założona przez Macieja Świrskiego, dzisiaj wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej wykorzysta nowe prawo do pozwania argentyńskiego portalu Pagina12 za użycie zdjęcia Żołnierzy Wyklętych w tekście o mordowaniu Żydów. Jest z tym kilka problemów. Przede wszystkim tekst jest z grudnia, a prawo nie działa wstecz. Po drugie to będzie pozew cywilny, a taki można było złożyć (i składano) na podstawie dotychczasowych przepisów.

W istocie więc nowelizacja ustawy o IPN została przyklejona do sprawy na siłę. I nawet jeśli pomogła Reducie zyskać nieco rozgłosu w Polsce, to za granicą narobiła sporo szkody. Pisaliśmy o ostrej reakcji izraelskich mediów i Jaira Lapida, ważnego polityka opozycji. Ale jeszcze więcej poruszenia pozew Reduty wywołał w mediach argentyńskich.

Do swojego wpisy załączył pokaźną listę linków do argentyńskich portali internetowych. Na razie jest na niej 11 pozycji, ale jak zaznacza ambasador Grela to lista niekompletna, bo cały czas pojawiają się nowe publikacje.