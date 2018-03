Ustawa o IPN już działa. Jest pierwszy pozew przeciwko argentyńskiemu portalowi

– Jest to pierwszy proces w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN - zapowiada fundacja Reduta Dobrego Imienia. Chodzi o artykuł, który pojawił się w argentyńskim portalu Pagina12.

O pozwie wniesionym do Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała Reduta Dobrego Imienia na swojej stronie internetowej. Jak podają, argentyński dziennik internetowy Pagina12 użył w artykule o zbrodni w Jedwabnem zdjęcie pomordowanych polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego, tzw. Żołnierzy Wyklętych .

- Połączenie tych dwóch wątków: informacji o zbrodni na Żydach w Jedwabnem w czasie okupacji niemieckiej oraz przedstawienie poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego jest manipulacją, działaniem na szkodę narodu polskiego i naruszeniem dobrego imienia polskich żołnierzy. To celowe nadużycie, które ma potwierdzić i utwierdzić w czytelnikach polski antysemityzm - czytamy na stronie internetowej Reduty Dobrego Imienia.

– Jest to pierwszy proces w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN. Ustawa, która wczoraj weszła w życie, uprawnia organizacje zajmujące się obroną dobrego imienia Polski, czyli takie jak Reduta Dobrego Imienia, do występowania w sprawach sądowych jako Powód. Świadkowie wydarzeń nieuchronnie odchodzą, teraz także my jako organizacja możemy wystąpić z pozwem sądowym przeciwko oszczerstwom historycznym. I tak właśnie zrobiliśmy w tym przypadku – powiedziała Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.