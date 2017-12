Areszt po tragedii w wigilię. 23-latek zabił kobietę na pasach w Ostrowcu Świętokrzyskim

Choć początkowo twierdził, że skradziono mu auto to ostatecznie usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował też, że 23-latek, który w noc wigilijną w Ostrowcu Świętokrzyskim zabił na pasach kobietę, a drugą ciężko rani, trafi do aresztu.



Kierowca uciekł. Niemal trzy godziny po wypadku w komendzie policji zgłosił się do 23-letni Mariusz Z. Miał wówczas ok. promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Początkowo twierdził, że skradziono mu wieczorem samochód i to nie on siedział za kierownicą mazdy.