Areszt dla lidera fundacji Otwarty Dialog. W tle gigantyczne malwersacje finansowe

Ustalenia śledczych

Zgonie z informacjami przekazanymi przez Blajerskiego, Bartosz K. jako prezes zarządu i jednocześnie właściciel wszystkich udziałów w spółce konsultingowej, w okresie od sierpnia 2012 r. do lutego 2016 r. wystawiał faktury VAT z tytułu nieokreślonych usług konsultacyjnych. Były one opisywane jako "consultancy services", "IT services", "VOIP services".