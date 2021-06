Sprawa Daniela Obajtka. Opozycja nie chce sprawozdania prokuratury

Poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak przypomniał, że po przejęciu władzy PiS przyjął prawo pozwalające prokuraturze na wycofanie z sądu aktu oskarżenia, co przysłużyło się prezesowi Orlenu. - Stworzyliście klikę, którą sobie nie ufa, ale chronicie swoje ciemne interesy i to niekoniecznie w uczciwy sposób. Przyjdzie za to zapłacić - ostrzegał.