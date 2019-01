Areszt dla Dariusza S. Sąd podjął decyzję

Sąd Okręgowy w Gdańsku przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla Dariusza S. To pracownik firmy ochroniarskiej "Tajfun", odpowiedzialnej za ochronę gdańskiego finału WOŚP. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty.

We wtorek po południu do listy zarzutów stawianych mężczyźnie doszło nielegalne posiadanie broni. Wcześniej Dariusz S. usłyszał dwa zarzuty za składanie fałszywych zeznań i jeden za nakłanianie do tego przestępstwa.