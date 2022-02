Areszt dla 19-latka. Groził ekspedientce nożem

Jak informuje policja, mężczyzna wszedł do jednego z miejscowych sklepów w Hrubieszowie. - Trzymając w ręku nóż, przyłożył ostrze do klatki piersiowej ekspedientki i zagroził, że go użyje, jeśli ta nie wyda mu alkoholu. Następnie zniecierpliwiony napastnik sam podszedł do półki, na której stało piwo, wziął czteropak i wyszedł ze sklepu – relacjonuje asp. sztab. Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.