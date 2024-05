1 z 9 Archiwalne zdjęcia. Tak wyglądała droga Polski do UE

W tym roku mija dokładnie 20 lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Rozszerzenie z 2004 r. było największym w historii Wspólnoty - do Unii oprócz Polski dołączyły wówczas: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.