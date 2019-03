Apelują do wojewody ws. pomnika księdza Jankowskiego. "Radni naruszyli prawo"

Stowarzyszenie Godność napisało list do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha. Domaga się w nim uchylenia lub zaskarżenia uchwał Rady Miasta Gdańska, które dotyczą ks. Henryka Jankowskiego. Tydzień temu radni zdecydowali o likwidacji pomnika prałata, odebraniu mu nazwy skweru i tytułu honorowego obywatela miasta.

Karol Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej "Solidarności" w Gdańsku zapowiedział, że pomnik stanie, ale w innym miejscu. Dodał że radni, którzy głosowali za tymi uchwałami, nie mają odtąd wstępu do kościoła św. Brygidy.

Poprosiliśmy wojewodę pomorskiego o komentarz do pisma, które otrzymał, i czekamy na odpowiedź.

Uchwały podjęto na podstawie nie potwierdzonych zeznań przed organami wymiaru sprawiedliwości w okresie kiedy żył ks. Henryk Jankowski. Obecnie od śmierci Kapłana minęło 8 lat. On sam nie może się bronić.

Radni podejmując te uchwały naruszyli Konstytucję i i inne artykuły prawne dotyczące ochrony czci Zmarłego. Aby podjąć takie Uchwały Rada Miasta powinna mieć udokumentowane prawnie zeznania a nie pomówienia. Odwoływanie się do rozsądku i sumienia radnych w tym przypadku to za mało. Uchwały Rady Miasta nie tylko oburzyły zwolenników ks. Henryka Jankowskiego. Szczególnie boli to nas ludzi represjonowanych w stanie wojennym, którym pomagał w więzieniach i osłaniał nasze rodziny.