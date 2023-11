Apelował ws. Gazy. Ambasador Izraela reaguje na wpis polskiego ministra

Netanjahu: nie zgodzimy się na zawieszenie broni

W poniedziałek izraelski premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że nie zgodzi się na zawieszenie broni w Strefie Gazy. - Wezwania do zawieszenia broni to wezwania, by Izrael skapitulował przed Hamasem, skapitulował przed terrorem i barbarzyństwem - przekazał, cytowany przez portal Times of Israel.