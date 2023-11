Apel ws. protestu na granicy. "Zwycięzcą jest Kreml"

Od tygodni na przejściach granicznych z Ukrainą trwa protest polskich firm transportowych i kierowców ciężarówek. Sprawę komentował w programie "Newsroom WP" Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. - (Ukraińcy red.) w ogóle tego nie rozumieją. Uważają, że jest to potężny błąd ze strony Polski, iż nie potrafi tego problemu rozwiązać. (…) Powinny być uzgodniony jakiś mądry kompromis. Ten stan nie może trwać w nieskończoność. Jedynym zwycięzcą tej sytuacji jest Kreml. Władimir Putin właśnie otworzył popcorn i ogląda co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy - mówił Wyszkowski. - To nie jest dobry czas, żeby walczyć o zyski dla polskiego sektora transportowego, bo trwa walka o niezależność Ukrainy. Jeżeli niepodległość Ukrainy zostanie stracona, to Polska znakomicie więcej straci gospodarczo niż prognozują swoje straty przewoźnicy - podsumował.

