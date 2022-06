Apel premiera Palestyny Palestyny do wszystkich krajów. "Nałóżcie sankcje na Izrael"

- Eskalacja izraelskiego rządu jest katastrofą, od przesiedlenia w Masafer Yatta do zabójstwa dziennikarki Shireen Abu Akleh. Dzisiaj Izrael z zimną krwią zamordował innego dziennikarza, Ghufrana Warasanaha. Izraelska armia przyjmuje politykę strzelania z intencją zabijania i to jest to, co widzimy na co dzień – powiedział premier.