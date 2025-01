Wpadł w sieci FSB. Kanadyjski nastolatek został rosyjskim szpiegiem

Chłopak myślał, że dołącza do organizacji humanitarnej, która pomaga Ukrainie. W rzeczywistości, po przybyciu do Rosji, Laken P. został zmuszony do współpracy z FSB. Funkcjonariusze odebrali mu paszport i telefon, grożąc śmiercią jemu i jego bliskim, jeśli nie będzie wykonywał ich poleceń. Obiecywali mu mieszkanie, pensję i rosyjskie obywatelstwo, jeśli będzie posłuszny. Z obawy o życie swoje i swoich bliskich, nastolatek zgodził się na współpracę.