Polska zatrzymuje Ukraińca. "Podżeganie do szpiegostwa"

Z informacji przekazanych przez służbę wynika, że do zatrzymania 26-letniego ob. Ukrainy Oleksandra D. doszło 9 maja. Miał on - za pośrednictwem komunikatora internetowego - "zachęcać obywatela Polski do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".