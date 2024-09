Pracowali w Polsce dla V Służby FSB. "Żałuję, że byłem taki głupi"

Maksym L. chce iść na 6 lat do więzienia. Według prokuratury, to on razem z drugim mężczyzną, współkierował grupą działającą w Polsce. To on miał być pierwszym ogniwem do kontaktów z "Andriejem", czyli oficerem służby rosyjskiej. Zgodnie z ustaleniami śledczych za swoją działalność w Polsce dostał 20,5 tys. złotych. Te pieniądze straci zgodnie ze złożonym wnioskiem o ukaranie. Będzie jeszcze musiał zapłacić 15 tys. zł grzywny oraz 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.