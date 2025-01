W bagażniku wywieźli go do lasu. Wypuścili, dopiero gdy zrobił, co kazali

Do incydentu doszło 28 grudnia w centrum Jarocina. Trzech mężczyzn w wieku 27, 29 i 58 lat, pod pretekstem sprawdzenia uszkodzeń samochodu, zwabiło 39-letniego obywatela Ukrainy przed jego dom. Następnie groźbami zmusili go, by wszedł do bagażnika ich auta. Ofiarę wywieźli do pobliskiego lasu, gdzie, grożąc przedmiotem przypominającym broń, zabrali klucze do jego mieszkania.