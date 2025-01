Tylko 7 stycznia, w zaledwie kilka minut, w jednym miejscu na Dolnym Śląsku doszło aż do dwóch wypadków. Co więcej, groźne incydenty wcale nie miały miejsca na kojarzącej się z kolizjami autostradzie, lecz na zwykłej drodze.

Co to za miejsce? W jeden dzień doszło tam do dwóch wypadków