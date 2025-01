Krwawa jatka w klubie we Wrocławiu. Najpierw przysiadł się do stolika

Po jakimś czasie do lokalu wszedł Marek K. Zamówił piwo i ze szklanką w ręce przysiadł się do stolika Marka S. Kelnerzy zastanawiali się nawet, czy przesiadający się mężczyzna nie narzuca się temu drugiemu.

Marek S. spokojnie siedział przy stoliku. Szybko okazało się, że to on wcześniej rozbił butelkę po wódce i ranił nią w szyję swojego imiennika. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do izby zatrzymań.