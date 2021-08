Apel do Donalda Tuska. Padły mocne słowa

Politycy Solidarnej Polski Jacek Ozdoba i Mariusz Kałużny zaapelowali w czwartek do władz Koalicji Obywatelskiej w sprawie dwójki parlamentarzystów. Chcą, by Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski zostali wyrzuceni z klubu KO. Chodzi o ich ostatnią aktywność w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. - Nie ma się z czego śmiać. Z jednej strony to żenujące, z drugiej skandaliczne, bo to naruszenie bezpieczeństwa państwa. Ten człowiek (Sterczewski - przyp. red.) zachowuje się nieodpowiedzialnie. Przecież na tym tylko gra reżim Łukaszenki, żeby on przeskoczył przez tę granicę. Jak państwo polskie miałoby wtedy reagować? To naruszanie powagi państwa, naruszanie powagi parlamentu, naruszanie mandatu posła, próba łamania prawa. Żenujące obrazki - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Wzywamy Donalda Tuska, żeby poradził sobie z tym problemem. Nie jest w stanie poradzić sobie z dwójką posłów, którzy w sposób żenujący zachowują się na granicy, którzy realnie narażają bezpieczeństwo państwa. Jak on chce rządzić Polską? - kontynuował. - To pokazuje skuteczność działania pana Tuska. Po owocach poznacie. Kto nie potrafi w małych sprawach być sprawnym, ten w wielkich też nie będzie - podsumował.