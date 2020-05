WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze marek sawicki + 2 rolnicyjan krzysztof ardanowski 1 godzinę temu Apel byłego ministra rolnictwa do Jana Krzysztofa Ardanowskiego. "Rzecz skandaliczna" Czy rolnicy powinni przyłączyć się do protestu przedsiębiorców? - Rozmawiałem z rolnikami i jest naprawdę duży nerw na wsi - odpowiedział... Rozwiń w takim razie Porozmawiamy jeszcze … Rozwiń Transkrypcja: w takim razie Porozmawiamy jeszcze o rolnikach oni powinni się przyłączyć do zapowiadanego na sobotę kolejnego protestu przedsiębiorców rolnicy powinni być już na tyle zdeterminowani że Czas na przyjaźń Panie redaktorze ja nie jestem od organizowania protestów Natomiast ja słyszę rolników rozmawiam z nimi jest naprawdę duży Nerf na wsi to bo przecież 58 miliardów trudem wynegocjowane ich na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 7 roku realizacji wypłacono rolnikom 26 7 miliardów złotych to jest rzecz skandaliczna is blokuje polskim rolnikom pieniądze dostęp do pieniędzy z Brukseli które z Takim trudem były dla nich pieniądze leżą na kontach w Brukseli a nie pracują w polskim rolnictwie is obiecywał w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku że rolnicy dostaną po 1000 zł pomocy suszowej dostało owszem 2 3% Natomiast pozostali dostali w większości 125 zł do hektara a jeszcze ponad 1/3 tych którzy dostali decyzję czeka na pieniądze między nie dostała i tej cenie mleka spadają na poziom Złotów i poniżej dzisiaj dróg w skupie jest na poziomie dwóch trzecich kosztów produkcji dzisiaj Widać wyraźnie że pieczarka że zatrzymali swoją produkty bo Export to i że wołowina nie jest eksportowana bo ani do Hiszpanii do Włoch wyrażenie ma materiałowych nie interesuje się zgromadzeniem zapasów na ewentualny brak żywności jesienią to jest rzecz którą rząd się nie zajmuje a która rzeczywiście w wyniku już w tej chwili widzimy że Ministerstwo Rolnictwa zapowiada że będzie tropić między innymi tych którzy podnoszą ponad miarę cenę za ziemniaki może nie lata 60 gdzie także zrobiono spekulantów zamiast likwidować przyczyny Oddajcie Panie Ministrze Rolnicza Niech pan odda rolnikom należne im pieniądze z wypłaty suszowe i nie będzie pozwoli Ukraińcom pracować od pierwszego dnia w gospodarstwie kiedy przyjeżdżają do konkretnego gospodarstwa będzie komu zbierać szparagi będzie komu zbierać i wczesne będzie komu zbierać ogórki będzie koło pracować w gospodarstwach ceny mamy spadną Natomiast jeśli pani to blokuje Jeśli pani nie wypłaca należnych im pieniędzy nie ma siły to co jest na rynku musi być drogie No to skoro już o Ministrze rolnictwa mówimy to jak się panu podobała obrona przez ministra rolnictwa Hodowców zwierząt i mówi tak działania tak zwanych Obrońców praw zwierząt jest podobny do całej propagandy hitlerowskiej wymierzonej przeciwko Żydom czy słowianom tego się nie da komentować i Pozwoli pan że się uwolnienie od komentarza takich wypowiedzi ale Po takich słowach minister powinien dalej być ministrem To nie jest moja decyzja to nie ode mnie zależy mnie jako byłemu ministrowi rolnictwa jest naprawdę przykro mówić i zajmować się tym co mówi obiad