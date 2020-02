WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze borys szyc + 2 tvpmichał kamiński Natalia Durman 19-02-2020 (10:05) Apel Borysa Szyca ws. TVP. Mocny komentarz Michała Kamińskiego Borys Szyc zaapelował do kolegów i koleżanek grających w TVP, by "nie udawali, że nie widzą kłamstw i manipulacji". - Szanuję głos Szyca,... Rozwiń To skoro już mówimy o tym wsparciu … Rozwiń Transkrypcja: To skoro już mówimy o tym wsparciu na wszystkie możliwe sposoby, to taki głos artysty - Borys Szyc. "Koleżanki i koledzy grający w TVP. Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą "Wiadomości"... Jeżeli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom". Myśli pan, że apel Borysa Szyca poskutkuje? Artyści będą rezygnować ze współpracy z TVP? Ja myślę, że ludzie, którzy są ludźmi sztuki, mają prawo uczestniczyć w takiej dyskusji. Ja chwała Bogu jestem tych dylematów pozbawiony, ponieważ mnie ani telewizja publiczna nie zaprasza, ani ja do niej chodzić nie chcę. Więc łatwo mi mówić. Mogę powiedzieć tak. Ale ja rozumiem, że artyści, wybitni polscy artyści, którzy siłą rzeczy - bycie artystą wymaga też pewnej wrażliwości duchowej. No, muszą zdawać sobie sprawę, że występowanie w telewizji publicznej jest także, może być interpretowane jako wyraz poparcia dla niezwykle haniebnej polityki informacyjnej. Którą prowadzi taże telewizja publiczna. I ale oczywiście, ja nie chcę powiedzieć, że tutaj wybór jest zero-jedynkowy. Ja szanuję głosy Borysa Szyca, ale szanuję również głosy tych, może prywatnie wobec mnie nawet kierowanych wybitnych polskich artystów, którzy mi mówią, że rolą artysty jest występować. Jest mówić do ludzi. Dopóki jemu nie każe się mówić rzeczy złych, to są ludzie, którzy uważają, że nic złego nie robią. Ale ja rozumiem ten spór. Chciałbym żyć w kraju, w którym nikt porządny, jak Borys Szyc nie jest stawiany przed dylematami. Czy może występować, czy nie w telewizji publicznej, która z natury swej powinna być telewizją polskich Polaków. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do takiej sytuacji, że wybitni Polscy aktorzy, a Szyc jest z całą pewnością wybitnym i wrażliwym człowiekiem. Nie znam go, ale czytałem wywiady z nim i mogę o tym tak powiedzieć dlatego. Ale jeżeli tak wrażliwy człowiek i tak wybitny artysta ma moralne wątpliwości, co do występowania w telewizji własnego państwa. To oznacza, że rządzący tą telewizją doprowadzili nas Polaków do skraju zimnej wojny domowej. A nie chciałbym żyć w takim kraju. Dopóki Duda będzie prezydentem, będziemy żyli w kraju notorycznej zimnej wojny domowej, bo chce tej wojny Jarosław Kaczyński. A Jarosław Kaczyński rządzi Dudą.