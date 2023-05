Antykorupcyjne krówki mają kusić. Ale nie łapówkarzy

Jednak wyższe wynagrodzenia to nie jedyny sposób na kuszenie kandydatów do CBA. Pomysłem, który ma trafić do żołądków rekrutów są... krówki. Co istotne - na opakowaniu mają logo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W ubiegłym roku Biuro zamówiło 40 kilogramów tych popularnych cukierków - podaje "Fakt".