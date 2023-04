Kasjerka wynosiła miliony z CBA. Jest ścigana listem gończym

G. walczyła od odroczenie wyroku do ostatniej chwili

Katarzyna G. na wolności jest od kwietnia minionego roku, kiedy wyszła z aresztu. Po tym, jak wyrok się uprawomocnił, "została wezwana do stawiennictwa we właściwej jednostce penitencjarnej w terminie do 22 sierpnia 2022 r." – podawała sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak podkreśla dziennik, G. tego nie zrobiła i kilkakrotnie próbowała odsunąć od siebie widmo odsiadki. Sama lub przez adwokata składała w ubiegłym roku wnioski: o wstrzymanie wykonania kary, a później o jej odroczenie.