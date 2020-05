Antyaborcyjny billboard w Zielonej Górze. Lekarz miał dość, zamalował go razem z radnymi. "To niedopuszczalne"

W Zielonej Górze przy urzędzie miasta pojawił się antyaborcyjny billboard. Przedstawiał on zakrwawiony płód.

- Nie przypominam sobie, żeby takie billboardy pojawiły się w przeszłości w przestrzeni publicznej w Zielonej Górze - mówi nam Robert Górski. Dodaje, że zdarzały się pikiety przed wejściem do szpitala, podczas których używano transparentów przedstawiających zakrwawione płody. Ale nigdy nie pojawiły się w mieście antyaborcyjne billboardy.

Tego typu plakaty znajdujące się na billboardach czy też furgonetkach, finansowane przez ruchy na rzecz delegalizacji zabiegu przerwania ciąży, to nierzadki widok w polskich miastach. Jedna z takich furgonetek stała kiedyś naprzeciwko warszawskiego liceum. Drastyczne obrazki zamalowali uczniowie. Zamalowywanie to też rzecz nie nowa, jednak zazwyczaj nikt się do tego nie przyznaje.