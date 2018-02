Antoni Macierewicz: "próbują nas atakować ludzie złej woli"

- Polacy padają ofiarą niezrozumienia niebywałego bohaterstwa przodków - stwierdził były minister obrony. Macierewicz zabrał głos w sprawie ostatnich kontrowersji wokół ostatnich wypowiedzi pod adresem Polski na arenie międzynarodowej.

- Ludobójstwem, które doprowadziło do niewyobrażalnych strat narodu i państwa polskiego, które uderzyło swoim okrucieństwem niebywałym także w naród żydowski, które sprawiło, że po dzień dzisiejszy świat boryka się z niemożnością pełnego uświadomienia sobie i zrozumienia co rzeczywiście wówczas się stało. Częścią tego niezrozumienia i ofiarą niezrozumienia padamy my, Polacy - mówił Macierewicz.