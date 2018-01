Jest reakcja Macierewicza na spór z Izraelem. Zaskoczenie

Kolejna odsłona sporu na linii Polska - Izrael wokół nowelizacji ustawy o IPN. Głos w sprawie zabrał były szef MON Antoni Macierewicz. Zwrócił uwagę na rzekomą "bardzo dużą" rolę Rosji w sporze.



- Trzeba się zapytać jaką rolę w tym, co się teraz dzieje, odgrywa Rosja, agentura Rosji. Moim zdaniem bardzo duże. Myślę, że większe znaczenie ma fakt, że wojska Rosji stoją kilkanaście kilometrów od Jerozolimy - my tego nie odczuwamy. Trzeba sobie zadawać sprawę, w jakiej sytuacji jest państwo Izrael - mówił Macierewicz w Telewizji Republika.

- Przyjąłem to z olbrzymim zdziwieniem. Całe zaangażowanie w tę sprawę Izraela. My zawsze mieliśmy dobre stosunki. Mam nadzieję, że to sytuacja przejściowa. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy jedynym państwem, który w żaden sposób nie kolaborowało z okupantami. Niemcy stosowali odpowiedzialność zbiorową względem osób, które broniły Żydów. W narodzie polskim nie było żadnych formacji SS. To jest jednolite zachowanie narodu polskiego! Jednoznaczne stanowisko dzisiejsze jest stanowiskiem właściwym - kontynuował Macierewicz.