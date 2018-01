"Przerażające". Tak w TVP Info "żartowano" z Żydów

Konflikt polsko-izraelski dotyczący zmian w ustawie o IPN to dla Rafała Ziemkiewicza powód do "żartów". W programie "W tyle wizji" publicysta - wraz z Marcinem Wolskim - kpił na temat "żydowskich obozów śmierci".

Stanowisko Izraela odbiło się w Polsce szerokim echem. Głos zabrało wielu publicystów, w tym Rafał Ziemkiewicz. Na twitterze opublikował kilka kontrowersyjnych wpisów, w których m.in. użył w stosunku do Żydów określenia "parchy"; ambasador nazwał zaś "niezbyt lotną", a następnie "zerem".

Jakby tego było mało, w poniedziałek wieczorem na antenie TVP Info dołożył do tego kpiny o "żydowskich obozach śmierci".

Oto fragment rozmowy: "Stosując taką terminologię można powiedzieć, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu kto obsługiwał krematoria?" - pyta kpiąco Marcin Wolski. "No i kto w nich ginął?" - dopowiada Rafał Ziemkiewicz. Słychać to w poniższym nagraniu: