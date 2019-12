Antoni Macierewicz o wyborcach Konfederacji: najlepsze dzieci tej ziemi

Antoni Macierewicz udzielił zaskakującej wypowiedzi na temat elektoratu Konfederacji. Były szef MON stwierdził, że zasilają go "najlepsi synowie i córki polskiej ziemi".

- Przedwczorajsze głosowanie pokazało, (…) że w sytuacji, w której w istocie ważyła się suwerenność Polski (…), to ludzie Konfederacji, na których głosowano, jako na patriotyczną formację, stanęli przeciwko temu. To było pokazanie, jakie są rzeczywiste intencje tych polityków - ocenił.

Macierewicz podkreślał, że posłowie Konfederacji "wypromowali się radykalnymi hasłami, ale w praktycznym działaniu politycznym stanęli po stronie Platformy Obywatelskiej i po stronie Lewicy". Jednocześnie postanowił skomplementować elektorat prawicowego ugrupowania. - To niesłychanie ważne zjawisko, bo przecież młodzież, która na nich głosowała to najlepsi synowie i córki polskiej ziemi. To są ludzie bardzo patriotyczni, tylko z małym rozeznaniem rzeczywistości - stwierdził.