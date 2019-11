WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze agenci + 2 antoni macierewiczsejm oprac. Arkadiusz Jastrzębski 2 godziny temu Antoni Macierewicz o agentach i ideologii gender: wiemy, co to oznacza - Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia... Rozwiń Po blisko 30 latach zmagania się z … Rozwiń Transkrypcja: Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizm Doskonale wiem Jakie decyzje budują niepodległość A jakie Prowadzą na manowce Wiemy jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu Jak wygląda Kolejna faza Marcin spoz marksistowskiego ataku Oraz Dokąd prowadzi Ideologia Gender Wiemy co oznacza pozostawienie środa Agenturalny na ważnych stanowiskach W administracji publicznej na wyższych uczelniach Wymiarze sprawiedliwości I w mediach Wiemy też Jakie są zagrożenia geopolityczne Wynikające z utopijnej próby Budowania Neo socjalistycznego imperium I Kto jest naszym rzeczywistym sojusznik Strategiczne Wiemy wreszcie Że Naród który nie jest w stanie obronić swoją niepodległość I odbudować potencjału demograficznego Musi upaść Bielik jest przed czy musimy się broni Dokąd chcemy do Musimy zbudować silne państwo narodowe Z Jasną sierścią wartość Odróżniającą patriotyzm Od zdrady Dobra Od zła Cywilizacje życia od cywilizacji śmierci Równocześnie szanując Demokracja Różnice poglądów Tego właśnie uczył nas Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko Powtarzając za Świętym Pawłem Zło Dobrem zwyciężaj